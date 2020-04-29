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Футбол в Англии

СМИ: чемпионат Англии по футболу могут возобновить в июне

Турнир был приостановлен на неопределенный срок 13 марта из-за пандемии коронавируса
Описание
© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 28 апреля. Розыгрыш чемпионата Англии по футболу сезона-2019/20 могут возобновить 13 июня. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. 17 апреля клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели встречу, на которой договорились доиграть оставшиеся матчи.

По информации источника, руководство лиги пытается добиться разрешения правительства страны на возобновление турнира. Ранее сообщалось, что при благоприятной эпидемиологической ситуации команды смогут начать тренировки в мае, а матчи будут проводить с 8 июня. Однако сейчас часть клубов АПЛ уверена, что возобновить чемпионат лучше с 13 июня. Общее собрание лиги, на котором будет обсуждаться данный вопрос, пройдет в пятницу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. пациентов умерли.

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