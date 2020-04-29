Драчев: трудности с согласованием тренерского штаба не повлияют на подготовку биатлонистов

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Мужская и женская сборные России по биатлону не останутся без тренеров, даже если возникнут сложности в процессе согласования новых специалистов с Минспортом. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Ранее правление СБР утвердило Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. На должность главного тренера выдвинут вице-президент СБР Валерий Польховский. Все указанные специалисты и остальные члены тренерского штаба, утвержденные правлением СБР, должны пройти процедуру согласования кандидатур с Министерством спорта России. Контракты действующих наставников национальной сборной истекают 31 мая.

"Думаю, такого не будет, - сказал Драчев в ответ на вопрос о вероятности отсутствия согласованных тренерских штабов команд после 31 мая. - В любом случае кто-то должен работать - новый состав или предыдущий. Сейчас есть списки на новый состав".

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев. Пост старшего наставника мужской сборной занимал Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын. Драчев ранее заявлял, что не поддерживает назначение новых специалистов.