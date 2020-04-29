СМИ: ведущие английские футбольные клубы намерены возобновить тренировки 11 мая

ТАСС, 29 апреля. Клубы Английской премьер-лиги планируют возобновить тренировки 11 мая. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

СМИ: чемпионат Англии по футболу могут возобновить в июне

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Отмечается, что ряд команд могут возобновить тренировочный процесс на неделю раньше, но проводить занятия в небольших группах.

Ведущий английский футбольный турнир планируется продолжить в начале июня. Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал европейским федерациям завершить национальные чемпионаты до 2 августа. Общее собрание лиги, на котором будет обсуждаться данный вопрос, пройдет 1 мая.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. С начала пандемии в Великобритании заразились более 161 тыс. человек. Число летальных исходов достигло 21,6 тыс.