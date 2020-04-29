СМИ: ведущие английские футбольные клубы намерены возобновить тренировки 11 мая

ТАСС, 29 апреля. Клубы Английской премьер-лиги планируют возобновить тренировки 11 мая. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.
Отмечается, что ряд команд могут возобновить тренировочный процесс на неделю раньше, но проводить занятия в небольших группах.
Ведущий английский футбольный турнир планируется продолжить в начале июня. Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал европейским федерациям завершить национальные чемпионаты до 2 августа. Общее собрание лиги, на котором будет обсуждаться данный вопрос, пройдет 1 мая.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. С начала пандемии в Великобритании заразились более 161 тыс. человек. Число летальных исходов достигло 21,6 тыс.