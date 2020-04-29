Из программы веломногодневки "Вуэльта" 2020 года исключены все нидерландские этапы

Ранее стало известно, что "Вуэльта", которая была запланирована на период с 14 августа по 6 сентября, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Из-за изменения сроков проведения не состоятся первые три этапа веломногодневки, которые должны были пройти на территории Нидерландов.

ТАСС, 29 апреля. Число этапов многодневной велогонки "Вуэльта" 2020 года сокращено. Об этом заявили организаторы соревнования, которых цитирует испанское издание AS.

"Изменение графика означало изменение первоначально запланированной программы, - объяснил директор многодневки Хавьер Гийен. - Мы тщательно оценили ситуацию с нашими голландскими партнерами, с которыми мы работали в атмосфере полного сотрудничества, и пришли к одному и тому же выводу: первые три этапа сохранить не удастся".

Директор нидерландской части "Вуэльты" Мартейн ван Хульстейн заявил, что изменение дат сделало технически невозможным проведение этапов в Нидерландах. "Мы зависим от многих факторов, и задержка гонки окажет серьезное влияние на города, которые готовились к проведению "Вуэльты", - сказал ван Хульстейн.

Как ожидается, из-за отмены первых трех этапов гонка стартует в испанском Ируне, начать многодневку планируется 24 октября.

"Вуэльта" проводится с 1935 года и входит в число самых престижных веломногодневок наряду с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия", которые также были перенесены. Действующим победителем гонки является словенец Примож Роглич.