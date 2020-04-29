Легкоатлетка Ласицкене и пловец Гринев стали "Армейцами года" в олимпийских видах спорта

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Победительница чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре Мария Ласицкене и обладатель трех наград мирового первенства по плаванию в Южной Корее Владислав Гринев стали победителями премии "Армеец года" в номинациях "Спортсмен и спортсменка года в олимпийских видах спорта". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА.

Легкоатлетка Ласицкене в шестой раз выиграла чемпионат России в помещении

Вручение премий "Армеец года" прошло в рамках празднования 97-летия со дня образования ЦСКА. Победители в десяти номинациях определялись путем открытого онлайн-голосования.

В 2019 году прыгунья в высоту Ласицкене была лучшей на чемпионате мира в Дохе и зимнем чемпионате Европы в Глазго. В активе 27-летней спортсменки также есть победы в финале Бриллиантовой лиги и на Всемирных военных играх в Китае.

23-летний Гринев на чемпионате мира 2019 года в южнокорейском Кванджу выиграл бронзу в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем, также на его счету есть бронзовая медаль в комбинированной эстафете 4Х100 метров и серебро в эстафете 4Х100 метров вольным стилем. На Всемирных военных играх в Китае спортсмен выиграл три золотые и одну бронзовую награду.

Другие лауреаты года

В номинациях "Спортсмен и спортсменка года в неолимпийских видах спорта" победу одержали Дмитрий Цветков (спортивное ориентирование) и Наталья Панкова (кикбоксинг), "Восходящими звездами" стали пятиборка Аделина Ибатуллина, одержавшая победу на молодежном мировом первенстве - 2019, и Максим Скуратов, ставший первым на юниорском чемпионате мира 2019 года по греко-римской борьбе. Лучшим тренером признан Алексей Жук, лучшим детским тренером - Александр Тумашов.

В номинации "Лучшая команда" победителем признан регбийный клуб ЦСКА, в номинации "Спортивная династия" - семья Муратовых. Обладателем специальной премии "Спортивный подвиг" стал чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников.

Обладателями премии в номинации "За преданность клубу" стали ветераны ЦСКА Иван Покусаев, Николай Ключников, Людмила Смирнова, Сергей Шапошников, Евгений Егоров, Борис Новиков и Любовь Гончарова. "Хранителем традиций" был признан Юрий Севостьянов.