"Урал" продлил карантин футболистам команды до середины мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Футболисты "Урала" продолжат тренироваться по индивидуальной программе до середины мая. Об этом ТАСС сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая. Ранее Иванов сообщал ТАСС о том, что футболисты "Урала" приступят к тренировкам не раньше 1 мая.

"Мы продлили карантин до середины мая", - сказал Иванов.

Футболисты "Тамбова" должны были возобновить занятия 10 мая. "Мы следуем рекомендациям президента и продлим карантин до 12 мая", - сказал ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

"Урал" после 22 туров набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" имеет в активе столько же очков, но уступает по дополнительным показателям и располагается строчкой ниже.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972.