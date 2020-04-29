Министерство спорта сократило бюджет программы "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ было вынуждено сократить часть бюджета государственной программы "Спорт - норма жизни" и вернуть 7 млрд рублей в резервный фонд. Об этом на совещании с главами всероссийских спортивных федераций сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
24 апреля Матыцин сообщил, что Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе был затронут вопрос возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. Министр спорта тогда же отметил, что он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят.
"Продолжаем реализацию проекта "Спорт- норма жизни" в очень непростых условиях. Мы вынуждены были по решению правительства сократить часть бюджета, перечислить в резервный фонд порядка 7 млрд рублей. Это, конечно, скажется на организации тренировочного процесса и проведении соревнований. Но надеюсь, это будет некритично, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации",- сказал Матыцин.
Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наравне с еще четырьмя федеральными проектами: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".