{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Министерство спорта сократило бюджет программы "Спорт - норма жизни"

По словам Олега Матыцина, в резервный фонд из бюджета программы перечислено 7 млрд рублей
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ было вынуждено сократить часть бюджета государственной программы "Спорт - норма жизни" и вернуть 7 млрд рублей в резервный фонд. Об этом на совещании с главами всероссийских спортивных федераций сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

24 апреля Матыцин сообщил, что Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе был затронут вопрос возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. Министр спорта тогда же отметил, что он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят.

На эту тему
Матыцин обсудит с главами федераций вопросы подготовки спортсменов в условиях коронавируса

"Продолжаем реализацию проекта "Спорт- норма жизни" в очень непростых условиях. Мы вынуждены были по решению правительства сократить часть бюджета, перечислить в резервный фонд порядка 7 млрд рублей. Это, конечно, скажется на организации тренировочного процесса и проведении соревнований. Но надеюсь, это будет некритично, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации",- сказал Матыцин.

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наравне с еще четырьмя федеральными проектами: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
Бах подтвердил, что МОК потеряет сотни миллионов долларов из-за переноса Олимпиады в Токио
Игры пройдут с 23 июля по 8 августа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС