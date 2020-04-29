Минспорт РФ сформировал проект плана выхода спортсменов из самоизоляции

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители спортивной гимнастики, синхронного плавания, фехтования, плавания и прыжков в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа.

"Что касается централизованной подготовки команды, сейчас мы фактически сформировали проект плана после снижения требований по самоизоляции, - отметил Матыцин. - Как только оперативный штаб примет решение о снижении таких требований в Москве и регионах, мы сразу приступим к его реализации. В настоящее время отправлено письмо в Роспотребнадзор, чтобы были разработаны специальные рекомендации на период выхода из режима самоизоляции именно для спортивной отрасли. Ситуация в РФ разная во всех регионах, мы планируем направить письма руководителям субъектов, чтобы они оказали содействие в организации учебно-тренировочных занятий в регионах с учетом конкретной ситуации".

"Мы уже месяц работаем в таких тяжелых условиях, - продолжил Матыцин. - Я благодарен вам - работа не приостанавливается, вы находитесь в постоянном контакте со своими тренерами, спортсменами. Мы разделяем вашу озабоченность этим периодом работы. Но хочу еще раз сказать - это сложные условия, и спорт, как и всегда, должен являться примером преодоления сложностей, как бы пафосно эти слова сейчас не звучали".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972.