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Футбол в России

Минспорт РФ посодействует въезду иностранных футболистов на территорию страны

Во вторник глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига и РФС подготовили и отправили в министерство спорта обращение с просьбой помочь в возвращении покинувших страну иностранных сотрудников и игроков клубов
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ окажет содействие в решении вопроса о въезде иностранных футболистов, выступающих за российские команды, на территорию страны, как только согласует соответствующий документ. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с руководителями федераций.

Во вторник глава Российской-премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига и Российский футбольный союз подготовили и отправили в министерство спорта обращение с просьбой помочь в возвращении покинувших страну иностранных сотрудников и игроков клубов.

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"Знаю, что Александр Дюков (президент РФС - прим. ТАСС) тоже на связи по вопросу проведения соревнований для клубных команд, - сказал Матыцин. - Вопрос мы тоже прорабатываем. Он связан и с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорт направил на согласование соответствующий документ - проект распоряжения, как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса".

На данный момент въезд иностранцев на территорию РФ ограничен до 1 мая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972.

Теги
Российский футболМатыцин, Олег Васильевич
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