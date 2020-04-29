Минспорт РФ посодействует въезду иностранных футболистов на территорию страны

Во вторник глава Российской-премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига и Российский футбольный союз подготовили и отправили в министерство спорта обращение с просьбой помочь в возвращении покинувших страну иностранных сотрудников и игроков клубов.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ окажет содействие в решении вопроса о въезде иностранных футболистов, выступающих за российские команды, на территорию страны, как только согласует соответствующий документ. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с руководителями федераций.

"Знаю, что Александр Дюков (президент РФС - прим. ТАСС) тоже на связи по вопросу проведения соревнований для клубных команд, - сказал Матыцин. - Вопрос мы тоже прорабатываем. Он связан и с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорт направил на согласование соответствующий документ - проект распоряжения, как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса".

На данный момент въезд иностранцев на территорию РФ ограничен до 1 мая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972.