Матыцин: спортсмены могут возобновить подготовку на базах только после медобследования

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Представители сборных России смогут возобновить подготовку на спортивных базах только после углубленного медицинского обследования. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с руководителями федераций.

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители спортивной гимнастики, синхронного плавания, фехтования, плавания и прыжков в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа.

"У нас существует несколько проблем - первая связана с непосредственной деятельностью баз, как только будут сняты общие требования, мы сможем вернуться кэтому вопросу. Вторая - с прохождением углубленного медицинского обследования, - сказал Матыцин. - Сейчас практически все центры и сотрудники ФМБА [Федерального медико-биологического агентства] направлены на помощь больным или минимизацию рисков заболевания. До конца июня это представляет большую сложность, но без прохождения углубленного обследования мы не можем приступить к централизованной подготовке".