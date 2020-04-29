Бах подтвердил, что МОК потеряет сотни миллионов долларов из-за переноса Олимпиады в Токио

ТАСС, 29 апреля. Расходы, связанные с переносом летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год, составят сотни миллионов долларов. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в заявлении, опубликованном пресс-службой организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на лето 2021 года (23 июля - 8 августа).