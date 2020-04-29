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Влияние коронавируса на спорт

Свирин: возобновление работы федеральных тренировочных баз планируется в начале июня

Сборная по академической гребле была вынуждена прервать тренировочный сбор в Бронницах из-за закрытия базы
Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Федеральные тренировочные базы могут возобновить работу в начале июня. Такое мнение ТАСС в среду высказал глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

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С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители спортивной гимнастики, синхронного плавания, фехтования, плавания и прыжков в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа. Сборная по академической гребле была вынуждена прервать тренировочный сбор в Бронницах из-за закрытия базы. В среду министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с руководителями федераций, на которой обсудил проект плана выхода спортсменов из самоизоляции и возобновление централизованной подготовки.

"Главный вопрос для обсуждения у нас сейчас один, все хотят понять, когда мы сможем полноценно проводить учебно-тренировочную работу, централизованную подготовку, вводить единый календарный план. Министр отметил, что министерство активно работает над этим вопросом, и сейчас на стадии согласования требований с Роспотребнадзором. Определить точный день пока сложно, но, как я понимаю, достаточно реальный срок [возобновления работы] - это начало июня. Майские праздники отнимут у нас какое-то время, в оставшиеся две недели мая, возможно, будут приняты решения и рассмотрены способы выхода из сложившейся ситуации, в том числе и по федеральным базам - их открытие запланировано на начало июня", - сообщил Свирин.

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