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Зимние олимпийские виды спорта

СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России

Окончательные составы биатлонных сборных будут утверждены Министерством спорта РФ

ТАСС, 29 апреля. Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Правление СБР провело заседание, по итогам которого были утверждены расширенные составы основных и юниорских мужских и женских сборных команд. Всего в расширенные списки внесены 78 спортсменов. Окончательные составы биатлонных сборных будут утверждены Министерством спорта РФ.

По итогам заседания также было принято решение, что из-за ограничительных действий в период пандемии коронавируса и невозможности доступа к документам по деятельности СБР необходимо продлить срок проведения аудита и работы контрольно-ревизионной комиссии организации до окончания пандемии.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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