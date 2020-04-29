Аникина: сборные РФ по бобслею и скелетону готовы отложить централизованные сборы до июля

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сборные России по бобслею и скелетону в связи с пандемией коронавируса готовы отложить до июля начало централизованных тренировочных сборов. Как сказала ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина, ее организация испытывает в создавшихся условиях куда меньше проблем в вопросах подготовки к сезону, чем многие другие общероссийские спортивные федерации. Министр спорта РФ Олег Матыцин 29 апреля провел в формате видеоконференции совещание с представителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждалась возможность возвращения к централизованной подготовке сборных в условиях пандемии коронавируса. Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки после окончания карантина.

"В сегодняшнем совещании у министра спорта участвовали представители как летних, так и зимних федераций, - заметила Аникина. - Что касается Федерации бобслея России, то, по сравнению с другими федерациями, она имеет сейчас минимальное количество проблем. Мы разделяем позицию Министерства спорта и можем подождать до июля с выездом на базы. Наши спортсмены пока будут тренироваться по месту проживания под дистанционным руководством тренеров, которые составляют планы". "Да, готовиться до июля таким образом будет непросто. Но это не так проблематично, в отличие от многих других федераций. Поэтому мы ждем решений, которые будут приниматься на уровне руководства страны, Минспорта. И мне кажется, что сейчас в приоритете должны быть летние федерации", - добавила собеседница ТАСС. "Главное - здоровье" С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая до сих пор лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители таких медалеемких видов спорта как спортивная гимнастика, синхронное плавание, фехтование, плавание и прыжки в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа.

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