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Бокс

Федерация бокса России сохранила выплаты спортсменам во время пандемии коронавируса

По словам Умара Кремлева, выплаты сохранены и олимпийским чемпионам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Федерация бокса России сохраняет выплаты спортсменам в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Да, мы сохраняем все выплаты спортсменам. В том числе олимпийским чемпионам", - сказал Кремлев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972.

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Бокс
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