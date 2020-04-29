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Влияние коронавируса на спорт

Оргкомитет Копенгагена еще не подтвердил готовность принять игры ЧЕ по футболу в 2021 году

В пресс-службе оргкомитета сообщили, что по этому вопросу пока ведутся переговоры
Стадион в Копенгагене "Паркен" EPA/JENS NORGAARD LARSEN
Описание
Стадион в Копенгагене "Паркен"
© EPA/JENS NORGAARD LARSEN

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Оргкомитет датской части чемпионата Европы еще не подтвердил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовность принять матчи турнира в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

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"Мы пока еще ведем переговоры", - ответили в ответ на запрос ТАСС в оргкомитете.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы - 2020 из-за пандемии коронавируса, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Организаторы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии проведения матчей в утвержденные сроки. Ранее глава Датского футбольного союза Йеспер Мёллер заявил, что обеспокоен вопросом проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году в Дании, так как в это же время в стране должны пройти первые этапы престижной веломногодневки "Тур де Франс". "Тур де Франс" в 2021 году должен начаться в Копенгагене, маршрут веломногодневки впервые пройдет по территории Дании.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах. В Копенгагене запланированы четыре матча, в том числе встреча группового этапа между сборными России и Дании.

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Влияние коронавируса на спорт
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