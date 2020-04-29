Тарпищев: полноценного теннисного календаря не будет раньше сентября

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Окончательный календарь теннисного сезона может появиться не раньше сентября нынешнего года. Об этом ТАСС в среду рассказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом сезоне был отменен Уимблдонский турнир, на сентябрь перенесен старт Открытого чемпионата Франции.

"Если говорить о теннисе, то полноценного календаря раньше сентября не будет. И моя идея - чтобы хорошо провести Олимпийские игры и не потерять резерв, те средства, что есть, надо бросить на централизованные сборы в подготовительный период по разным возрастным группам. Надо вливаться в следующий год", - отметил Тарпищев.

Министр спорта РФ Олег Матыцин 29 апреля провел в формате видеоконференции совещание с представителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждалась возможность возвращения к централизованной подготовке сборных в условиях пандемии коронавируса. Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки.

"Я выступил онлайн с докладом про теннис, конструктивно обсудили проблемы. В этом плане можно похвалить Матыцина, он внутри того, что происходит в каждой федерации, в курсе всех проблем. Обсуждение касалось субсидий по видам спорта, выплат премиальных, обсудили насущные проблемы федераций. Поддержка чувствуется", - добавил собеседник агентства.