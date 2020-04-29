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Влияние коронавируса на спорт

Власти Мюнхена приняли решение не отказываться от проведения матчей ЧЕ по футболу

В городе запланировано провести четыре игры - три матча группового раунда и один четвертьфинал

ТАСС, 29 апреля. Городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей чемпионата Европы по футболу, несмотря на перенос турнира на 2021 год. Об этом сообщил обер-бургомистр (мэр) баварской столицы Дитер Райтер, комментарий которого приводит телерадиостанция BR24.

Райтер отметил, что это "очень позитивное решение для города" и выразил надежду, что в 2021 году матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями. "Я рад, что болельщики со всего мира увидят в Мюнхене спорт высочайшего класса. Для нас это будет иметь и важную экономическую составляющую. С нетерпением ждем чемпионат Европы - это всегда нечто особенное", - сказал он.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы - 2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи должны пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Оргкомитеты всех стран, где пройдут игры, до 30 апреля должны отправить в УЕФА правительственные гарантии организации матчей.

В Мюнхене запланировано провести четыре игры - три матча группового раунда и один четвертьфинал. О готовности принять матчи чемпионата Европы следующим летом ранее сообщили в Баку, Бухаресте и Дублине.

Член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин 23 апреля заявил ТАСС, что со стороны российской стороны правительственные гарантии будут предоставлены в скором времени. В России должны состояться три матча групповой стадии турнира и один из четвертьфиналов.

При этом глава Датского футбольного союза Йеспер Мёллер выразил сомнения, что Копенгаген сможет принять игры чемпионата Европы в 2021 году. Также сообщалось, что Бильбао и Рим могут отказаться от проведения матчей турнира следующим летом.

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Влияние коронавируса на спорт
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