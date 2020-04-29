Власти Мюнхена приняли решение не отказываться от проведения матчей ЧЕ по футболу

ТАСС, 29 апреля. Городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей чемпионата Европы по футболу, несмотря на перенос турнира на 2021 год. Об этом сообщил обер-бургомистр (мэр) баварской столицы Дитер Райтер, комментарий которого приводит телерадиостанция BR24.

Райтер отметил, что это "очень позитивное решение для города" и выразил надежду, что в 2021 году матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями. "Я рад, что болельщики со всего мира увидят в Мюнхене спорт высочайшего класса. Для нас это будет иметь и важную экономическую составляющую. С нетерпением ждем чемпионат Европы - это всегда нечто особенное", - сказал он.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы - 2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи должны пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Оргкомитеты всех стран, где пройдут игры, до 30 апреля должны отправить в УЕФА правительственные гарантии организации матчей.

В Мюнхене запланировано провести четыре игры - три матча группового раунда и один четвертьфинал. О готовности принять матчи чемпионата Европы следующим летом ранее сообщили в Баку, Бухаресте и Дублине.

Член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин 23 апреля заявил ТАСС, что со стороны российской стороны правительственные гарантии будут предоставлены в скором времени. В России должны состояться три матча групповой стадии турнира и один из четвертьфиналов.

При этом глава Датского футбольного союза Йеспер Мёллер выразил сомнения, что Копенгаген сможет принять игры чемпионата Европы в 2021 году. Также сообщалось, что Бильбао и Рим могут отказаться от проведения матчей турнира следующим летом.