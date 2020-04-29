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КХЛ

Цулыгин заявил, что все вопросы о его будущем нужно адресовать ХК "Салават Юлаев"

Действующий контракт 44-летнего тренера с уфимским клубом истекает 30 апреля

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин считает, что все вопросы относительно его будущего стоит адресовать клубу. Об этом Цулыгин рассказал ТАСС.

"Салават Юлаев" в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уфимский клуб обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина омский "Авангард" со счетом 4-2 в серии. Действующий контракт 44-летнего тренера с "Салаватом Юлаевым" истекает 30 апреля. Как сообщил портал "Чемпионат", Цулыгин покинет свой пост.

"Покину ли я "Салават Юлаев"? Пока не могу ответить на вопрос. Все решения идут не от меня, а от клуба. К ним больше вопросов", - сказал Цулыгин.

Цулыгин возглавляет "Салават Юлаев" с 2018 года, под его руководством клуб в прошлом году вышел в финал Восточной конференции.

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