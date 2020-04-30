"Для мотоциклистов сезон провален". Анастасия Нифонтова о пандемии, проблемах и будущем

Не осталось вида спорта, который еще не пострадал от влияния пандемии коронавирусной инфекции. Особенные опасения тут вызывают даже не отмены и переносы соревнований, а то, что без спонсорской поддержки могут остаться и спортсмены, и статусные турниры. Самая титулованная мотогонщица России Анастасия Нифонтова поделилась с ТАСС своим мнением о том, что ждет российский и мировой мотоспорт после пандемии. Про самоизоляцию Всей семьей приняли решение съехать из города на дачу, тут все же сидеть поприятнее. Можно гулять хотя бы на своем участке. У меня тут рядом, практически за забором, пустое поле, выезжаю туда на своем маленьком кроссовом мотоцикле вместе с сыном, просто покататься, не нарушая правил и необходимых социальных дистанций. К тому же мой тренер по ОФП регулярно присылает задания, которые я должна сделать. Тут есть возможность бегать, так что бегаю и делаю упражнения. Тренер расписывает программу с учетом того, что у меня сейчас есть под рукой. Нет тренажеров, но я использую какой-нибудь пенек, дрова вместо гантелей. На самом деле мои тренировки, даже когда я занимаюсь в зале, не сильно завязаны на штанги и веса, так что нельзя сказать, что без спортзала у меня что-то рухнуло. Интенсивность тренировок сейчас в поддерживающем режиме. И как только на горизонте замаячит шанс того, что скоро будут гонки, можно будет начать подготовку уже не с минусовой отметки.

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У меня была травма летом, на прошлом "Шелковом пути" я сломала позвоночник, ключицу и ребро, там много всего было. Но уже в этом марте в ОАЭ была на пике своей готовности, полностью восстановилась, была полна энергии и решимости отлично выступить на первом этапе чемпионата мира, но вот так все сложилось. Это самое обидное. Но я считаю, что все, что ни делается, все к лучшему. Может быть, моему организму будет даже полезно взять такой перерыв, чтобы в следующем сезоне быть в лучшем состоянии. Коронавирус все сломал Нарушилось абсолютно все, ведь спорт подразумевает нахождение на массовых мероприятиях, тренировках. В начале марта я была в ОАЭ, тренировалась и готовилась к первому этапу чемпионата мира, который там должен был проходить (гонка Abu Dhabi Desert Challenge), но где-то 10 марта мы уже начали понимать, что что-то пошло не так. Действительно, организаторы объявили, что из-за коронавируса гонку переносят на неопределенный срок, пришлось срочно менять билеты, возвращаться в Москву. На тот момент ОАЭ не являлись страной с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, режима самоизоляции еще не было, но я подошла к этому ответственно и все равно решила посидеть дома две недели, вместе с семьей.

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Была надежда, что в конце мая в Казахстане все же состоится второй этап чемпионата мира, думали, что как-то надо вызволять из ОАЭ мотоцикл. Но стало понятно, что и в конце мая все отменяется, и мой мотоцикл остался в Эмиратах. Видимо, уже до осени-зимы, даже не знаю, до каких времен. Отмена гонок — это серьезные финансовые потери, например, на гонку в ОАЭ у нас уже были куплены билеты на всю команду, а это механики, менеджеры, внесен стартовый взнос. Про взнос говорят, что частично эти деньги перенесут на следующий этап, но все равно что-то потеряли. Ситуацию осложняет и то, что из-за отсутствия мотоцикла не получится в любой момент вскочить на него и поехать. Даже если окажется, что в середине июля можно выступить на гонке в России, то я просто не успею вернуть мотоцикл. А возвращать его, не зная на 100%, что гонка будет, тоже нет смысла: пересылка мотоцикла стоит больших денег, не хочется просто возить его туда-сюда. И раз первые два этапа чемпионата мира у нас уже отменились, то дальше есть смысл не суетиться, а только смотреть, к чему это приведет. Продолжать тренировочный процесс, чтобы поддерживать себя в форме. В июле, например, должен быть ралли-рейд "Шелковый путь", большая гонка из Москвы в Китай. Это глобальное мероприятие, и как только началась эта история в коронавирусом, то с самого начала было понятно, что китайскую часть организаторы отменят. Сейчас под вопросом уже сама гонка, хотя организаторы и говорят, что изменили маршрут, но я объективно сомневаюсь, что что-то все-таки в этом году получится. На ралли-рейд должны приехать европейские участники, а сейчас европейские страны закрыты. Как я понимаю, этот сезон будет просто в провале. Удар по мотоспорту Вся эта ситуация с коронавирусом очень серьезно ударит по спортсменам. Экономика просела, компании разоряются, сокращают бюджеты и в первую очередь — рекламные бюджеты, на которых держится спорт. Еще в начале этой ситуации журналисты спрашивали у меня, не расторгли ли со мной контракты спонсоры. К счастью, все партнеры на этот год остались со мной, никто не пошел на попятную. Но к следующему году это может серьезно аукнуться, потому что компании пересмотрят бюджеты и решат, что им нужно поднимать основную деятельность, что сейчас немного не до рекламы, не до спорта.

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Такая же ситуация с организацией соревнований, потому что по большей части они держатся на спонсорах. Никаких иллюзий у меня нет, что вот нас всех выпустят с карантина и будем как раньше гонять. К сожалению, это будет серьезный удар. В российском мотоспорте и без коронавируса проблем много, разного характера. У нас есть мотофедерация (Федерация мотоциклетного спорта России — прим. ТАСС), и есть спортсмены, которые мыслят старыми советскими категориями, которые воспитывались еще при ДОСААФ. Они думают, что государство им должно, федерация должна, а сами спортсмены после победы на каком-то турнире должны получить мотоцикл, экипировку и будут просто гонять в свое удовольствие. Если в советское время это как-то работало, то сейчас времена уже не те, все превратилось в коммерческие отношения. Федерации хватает денег только на офис и административные функции. Спортсмен должен понимать, что есть отдельная история — работа со спонсорами, партнерами. Я часто говорю, что спорт — это шоу-бизнес, поэтому в спорте нужно работать так же, как в шоу-бизнесе. Ты не можешь просто выступать на соревнованиях и думать, что сейчас тебе с неба будут сыпаться контракты, здесь важна не только спортивная составляющая. Большинство у нас, к сожалению, этого пока не понимают, не ведут никакой работы в соцсетях, не общаются с журналистами, а ведь спортсмен сейчас уже должен разбираться, что такое медиаотчеты, охваты, как все это происходит. В идеальном варианте у спортсмена для этого должен быть менеджер, но это если у тебя сразу есть деньги на этого менеджера.

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Я еще в самом начале спортивной карьеры побежала заказывать в интернете книжки про спонсорство, изучать, как это происходит, работать в этом направлении. И сейчас могу похвастаться тем, что являюсь одной из немногих наших спортсменов, кто живет и гоняет благодаря спонсорской поддержке. Это все реально достичь, но нужно, чтобы спортсмен сам этим занимался. За него никакая федерация это делать не будет, но нам действительно нужно проводить работу со спортсменами в этом направлении. Про помощь от государства Нужно обеспечить законодательную базу, чтобы спорт мог развиваться, чтобы облегчить жизнь спортсменам. Минспорт и федерация не выделяют мне деньги, но я проделала большую работу, нашла спонсоров, и это для того, чтобы выступать за свою страну, поднимать российский флаг на международных соревнованиях. Но со своих же спонсорских контрактов половину я должна отдать на различные налоги, как и любая другая обычная компания, которая просто покупает что-то и перепродает. Спортсменам и так тяжело найти спонсоров, особенно в нынешней ситуации, но в России очень нужна законодательная база, чтобы с этих спонсорских денег спортсменов тоже не обдирали как липку. Еще один важный момент касается открытия частных спортивных объектов. У меня много знакомых, которые делают спортивные кроссовые трассы для детей, для всех желающих. Сами на тракторе копают и строят эти трамплины, ангары, бьются головой об стену, чтобы облегчили налоговые сборы с такого плана организаций, чтоб людям было выгодно развиваться в этом спортивном бизнесе. В стране есть много людей, которые хотели бы развивать этот бизнес, но понимают, что не потянут с такими условиями. Стоит выделять земли под трассы, помогать льготными условиями с кредитами, но для этого нужно, чтобы кто-нибудь в правительстве серьезно этим занялся, но, как правило, всем не до этого. Тем более что главные у нас всегда олимпийские виды спорта, а про нас вспоминают в последнюю очередь. Про детские мотошколы У нас нет такого, чтобы ты привел ребенка в мотошколу, ему там дали мотоцикл и он начал заниматься. Технический спорт довольно дорогостоящий, и в этом другим спортивным видам, конечно, попроще. В тот же бассейн ты привел ребенка, просто купил ему плавки, еще что-то.

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