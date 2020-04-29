{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Зарипов достиг договоренности о новом контракте с "Ак Барсом"

О факте подписания соглашения должен объявить клуб
Данис Зарипов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Данис Зарипов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов достиг договоренности о новом контракте с казанским "Ак Барсом" сроком на один год. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.

На эту тему

Действующее соглашение 39-летнего нападающего с "Ак Барсом" истекает 30 апреля. Зарипов выступает за клуб из Казани с 2017 года, ранее он играл в этой команде с 2001 по 2013 год.

"Мы достигли договоренности и пришли к соглашению с клубом. Но объявлять о подписании контракта - прерогатива клуба", - сказал Николаев.

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, а также отказа финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 26 (13+13) очков. В плей-офф он не сыграл ни одной встречи, пропустив четыре игры против нижнекамского "Нефтехимика" из-за травмы ("Ак Барс" победил в серии со счетом 4-0).

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе "Ак Барса", два раза с магнитогорским "Металлургом"). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира - в 2008, 2009 и 2014 годах. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Футбол в России
РФС направит денежные средства от УЕФА на развитие футбола в регионах
В рамках программы HatTrick все члены УЕФА получат от организации €2,5 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС