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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: УЕФА рассматривает возможность доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях

Турнир приостановлен на стадии 1/8 финала

ТАСС, 29 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность доиграть матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20 на нейтральных полях из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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По данным издания, к такому варианту УЕФА подтолкнули решение правительства Франции досрочно завершить национальный чемпионат и заявление, что на территории страны как минимум до 1 сентября не будет разрешено проводить футбольные матчи. При этом французский "Пари Сен-Жермен" продолжает участие в розыгрыше Лиги чемпионов нынешнего сезона, из-за решения властей страны клуб не сможет принять соперников на стадионе в Париже.

Лига чемпионов была приостановлена на стадии плей-офф. Помимо ПСЖ, четвертьфиналистами турнира стали итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и германский "Лейпциг", при этом в четырех противостояниях 1/8 финала состоялось только по одной игре.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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