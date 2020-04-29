СМИ: хоккеисты белорусского клуба обвиняются в распространении порнографии

ТАСС, 29 апреля. Хоккеистам команды "Динамо-Молодечно", выступающей в белорусской Экстралиге (сильнейший дивизион чемпионата страны), предъявлено обвинение в распространении порнографии. Об этом сообщает издание "Прессбол".

По данным издания, суд Московского района Минска провел первое заседание по делу о причастности четырех хоккеистов "Динамо-Молодечно" Алексея Иванова, Александра Сырея, Никиты Устиненко и Сергея Шелега к матчу, прошедшему 12 ноября 2019 года, против "Могилева" (5:6), который мог носить договорной характер. Помимо этого, игроки обвиняются в распространении порнографии в интернете. По информации издания, ролики соответствующего содержания они распространяли в групповых чатах. Сообщается, что следующее заседание суда пройдет 7 мая.

Изначально уголовное преследование по делу о договорной игре было в отношении семи хоккеистов "Динамо-Молодечно". Но позднее СК Белоруссии сообщил, что трое фигурантов дела раскаялись в содеянном, поэтому в суд передано дело только в отношении четырех хоккеистов. Представители следствия сообщили, что незаконные действия хоккеистов квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Белоруссии - "Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования".

Ранее Федерация хоккея Белоруссии помимо Иванова, Сырея, Устиненко и Шелега на год дисквалифицировала еще троих игроков "Динамо-Молодечно" - Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Вячеслава Лисичкина. Один из тренеров команды Игорь Кривошлык за совершение более 20 ставок на матчи с участием своей команды дисквалифицирован бессрочно.

"Динамо-Молодечно" заняло четвертое место по итогам регулярного сезона в Экстралиге, вышло в плей-офф турнира, где уступило в полуфинале минской "Юности" в серии со счетом 1-4.