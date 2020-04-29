Винер-Усманова: российские гимнастки работают по плану, возможность тренироваться есть

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Вопросы по художественной гимнастике не поднимались на совещании министра спорта РФ Олега Матыцина с главами спортивных федераций в среду, работа в данном виде спорта продолжается по плану. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации художественной гимнастики России, главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

Министр спорта РФ Олег Матыцин 29 апреля провел в формате видеоконференции совещание с представителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждалась возможность возвращения к централизованной подготовке сборных в условиях пандемии коронавируса. Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки после окончания карантина. Сборная России по художественной гимнастике находится на территории спортивной базы "Новогорск", которая переведена на особый режим из-за пандемии коронавируса.

"Сегодня на совещании министра спорта с главами федераций я не присутствовала, у меня была онлайн-тренировка. Но я получила полную информацию о том, что там было. Что касается художественной гимнастики, то вопросов по нашему виду спорта мы не поднимали, мы работаем, готовимся, у нас все нормально. Есть возможность подготовиться, и мы не испытываем никаких проблем в связи с этим, у нас все идет по плану", - сказала Винер-Усманова.

"Что касается того, почему меня не было на этом совещании - мы не можем предвидеть обстоятельства, когда это все закончится, как все это будет выглядеть, и где мы будем проводить сборы. Это все, как говорится, писано вилами по воде. Поэтому я обычно не участвую в таких вещах", - добавила собеседница агентства.