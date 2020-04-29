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Футбол в России

Общее собрание РПЛ перенесено с 30 апреля на более поздний срок

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков считает, что дата совещания должна определиться после рекомендаций Минспорта
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), посвященное судьбе сезона, перенесено с 30 апреля на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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"Скоро будет совещание лиги с Минспортом, наверное, там будут какие-то рекомендации. То есть завтра собираться нет смысла. В ближайшие дни будет все известно, потом нам сообщат, и от этих рекомендаций уже будет отталкиваться совещание. Думаю, что это будет уже после майских праздников", - сказал Худяков.

На момент приостановления чемпионата все команды РПЛ провели по 22 матча из 30. На прошлом собрании премьер-лига предложила клубам два варианта календаря с разными датами начала 23-го тура, основываясь на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доиграть национальные первенства до 2 августа.

Первый вариант предусматривает возобновление чемпионата 21 июня: первые два тура пройдут в недельном цикле для уменьшения нагрузки на футболистов. После этого пять туров будут организованы с матчами в середине недели, а последний тур вновь будет проведен в недельном цикле. Второй вариант календаря предусматривает начало игр 28 июня с недельным циклом в начале и проведением остальных семи туров с матчами в середине недели.

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