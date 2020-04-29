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Влияние коронавируса на спорт

Старт регбийного сезона в России отложен до 13 июня

Чемпионат России должен был начаться в 20-х числах апреля

ТАСС, 29 апреля. Старт чемпионата России по регби отложен до 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерация регби России.

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Чемпионат России должен был начаться в 20-х числах апреля. 26 марта из-за пандемии соревнования были отложены минимум до 27 мая.

Отмечается, что регулярный чемпионат национального первенства должен пройти в один круг, после чего состоится плей-офф.

До 13 июня не состоятся также национальные соревнования по регби-7 и пляжному регби.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.

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