Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ "Ак Барс"

ТАСС, 29 апреля. Трехкратный чемпион мира Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 39-летним нападающим рассчитан до конца следующего сезона.

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, а также отказа финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 26 (13+13) очков. В плей-офф он не сыграл ни одной встречи, пропустив четыре игры против нижнекамского "Нефтехимика" из-за травмы ("Ак Барс" победил в серии со счетом 4-0).

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе "Ак Барса", два раза с магнитогорским "Металлургом"). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира - в 2008, 2009 и 2014 годах.