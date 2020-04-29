Определились полуфиналисты организованного Карлсеном шахматного онлайн-супертурнира

ТАСС, 29 апреля. Американский шахматист Фабиано Каруана обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в матче шестого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

Каруана победил Вашье-Лаграва со счетом 2,5:1,5. В параллельном матче еще один представитель США Хикару Накамура победил китайского шахматиста Дин Лижэня - 3:2. По итогам четырех партий была зафиксирована ничья, в армагеддоне победу одержал Накамура, который играл черными.

В турнире лидируют чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Каруана и Накамура, которые набрали по 13 очков, далее идут Дин Лижэнь (12), россиянин Ян Непомнящий (6), иранец Алиреза Фируджа (6), Вашье-Лаграв (5) и Аниш Гири из Нидерландов (4). Таким образом, за тур до конца кругового турнира выход в полуфинал себе обеспечили Карлсен, Каруана, Накамура и Дин Лижэнь.

В последнем туре в четверг Карлсен встретится с Дин Лижэнем, Непомнящий - с Фируджей, Вашье-Лаграв - с Накамурой, Гири - с Каруаной.

Турнир завершится 3 мая. Призовой фонд составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.