{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Определились полуфиналисты организованного Карлсеном шахматного онлайн-супертурнира

В полуфинал вышли сам чемпион мира, а также Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Дин Лижэнь
Фабиано Каруана EPA-EFE/KOEN SUYK
Описание
Фабиано Каруана
© EPA-EFE/KOEN SUYK

ТАСС, 29 апреля. Американский шахматист Фабиано Каруана обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в матче шестого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

Каруана победил Вашье-Лаграва со счетом 2,5:1,5. В параллельном матче еще один представитель США Хикару Накамура победил китайского шахматиста Дин Лижэня - 3:2. По итогам четырех партий была зафиксирована ничья, в армагеддоне победу одержал Накамура, который играл черными.

В турнире лидируют чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Каруана и Накамура, которые набрали по 13 очков, далее идут Дин Лижэнь (12), россиянин Ян Непомнящий (6), иранец Алиреза Фируджа (6), Вашье-Лаграв (5) и Аниш Гири из Нидерландов (4). Таким образом, за тур до конца кругового турнира выход в полуфинал себе обеспечили Карлсен, Каруана, Накамура и Дин Лижэнь.

В последнем туре в четверг Карлсен встретится с Дин Лижэнем, Непомнящий - с Фируджей, Вашье-Лаграв - с Накамурой, Гири - с Каруаной.

Турнир завершится 3 мая. Призовой фонд составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Без тренировок до июня. Матыцин провел совещание с главами спортивных федераций
Министр спорта отметил, что возвращение на спортивные базы станет возможным только после снижения нагрузки на ФМБА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС