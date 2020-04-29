Закарин: сокращение "Вуэльты" на три этапа в 2020 году не скажется на веломногодневке

"Вуэльта", которая была запланирована на период с 14 августа по 6 сентября, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Из-за изменения сроков проведения не состоятся первые три этапа веломногодневки, которые должны были пройти на территории Нидерландов.

"Ничего страшного из-за отмены трех этапов не будет. Думаю, что в тех городах, в которых планировали провести эти этапы, все понимают из-за чего это сделано - ради безопасности, сокращения календаря. Отмена трех дней не страшна, но вот если начнут убирать по неделе, как это обсуждается насчет "Джиро д'Италия", то это уже будет не та многодневка, не Гранд-тур, который и славится тем, что продолжается три недели. Но продолжительность в 18 дней в этом случае вполне нормально", - считает Закарин.

Как ожидается, из-за отмены первых трех этапов гонка стартует в испанском Ируне, начать многодневку планируется 24 октября.

"Вуэльта" проводится с 1935 года и входит в число самых престижных веломногодневок наряду с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия", которые также были перенесены. Действующим победителем гонки является словенец Примож Роглич.