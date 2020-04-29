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Влияние коронавируса на спорт

Закарин: отмена гранд-туров может привести к закрытию велокоманд

Российский велогонщик рассчитывает, что ситуация с пандемией стабилизируется и главные многодневки в текущем сезоне состоятся
Ильнур Закарин EPA/LAURENT GILLIERON
Описание
Ильнур Закарин
© EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Отмена самых престижных веломногодневок в нынешнем сезоне может привести к закрытию многих команд. Такое мнение ТАСС в среду высказал российский велогонщик из команды CCC Pro Team Ильнур Закарин.

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В среду стало известно, что из-за изменения сроков проведения не состоятся первые три этапа веломногодневки "Вуэльта", которые должны были пройти на территории Нидерландов. Из-за пандемии коронавирусной инфекции также были скорректированы даты проведения остальных гранд-туров. Старт "Тур де Франс" перенесен на 29 августа. С 20 по 27 сентября состоится чемпионат мира по велогонкам на шоссе, после него пройдет многодневка "Джиро д'Италия", а следом за ней - "Вуэльта".

"На 29 августа запланирован "Тур де Франс", но пока это все условно. Никто не знает, когда это все закончится. Но если все-таки три гранд-тура - "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта" - состоятся, будут довольны и спонсоры, и гонщики, сезон сохранится. А если все продолжится и соревнования не состоятся, то есть вероятность, что многие команды закроются", - считает Закарин.

"Конечно, этого не хотелось бы. Очень ждем, когда ситуация с вирусом закончится и все стабилизируется", - добавил собеседник агентства.

Закарин является бронзовым призером генеральной классификации "Вуэльты" (2017), занимал пятое место на "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - на "Тур де Франс" (2018).

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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