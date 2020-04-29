Руководители WTA и ATP поддержали идею объединения

ТАСС, 29 апреля. Главы Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреа Гауденци и Стив Саймон поддержали идею о слиянии двух туров в единую организацию. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на портал Tennis World USA.

Инициатором данного предложения стал швейцарский теннисист Роджер Федерер, который ранее заявил, что слияние WTA и ATP поможет обоим организациям преодолеть финансовые трудности, вызванные пандемией коронавируса.

"Недавнее сотрудничество между руководящими органами наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единый вид спорта - это верный способ использовать максимум нашего потенциала и возможность предоставить болельщикам оптимальный показ [тенниса] на месте, по телевидению и в интернете, - сказал Гауденци. - В связи с этим я приветствую подобные идеи от наших игроков. Теннис всегда был в лидерах, когда речь шла о том, чтобы вместе собрать мужчин и женщин на самых крупных турнирах - это одна из наших сильных сторон, отличающих нас от многих других видов спорта. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с WTA и другими деловыми партнерами".

"Я и раньше говорил, что, когда мы будем работать вместе, то сделаем наш спорт лучше. Последние недели это подтвердили", - сказал Саймон.

Из-за пандемии коронавируса приостановлено проведение всех турниров ATP и WTA.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.