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Лига чемпионов

Футбольный клуб ПСЖ может провести домашние матчи Лиги чемпионов вне Франции

Ранее в стране запретили проводить спортивные мероприятия с участием более 5000 человек до сентября из-за пандемии

ТАСС, 29 апреля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в случае возобновления Лиги чемпионов может провести домашние матчи турнира на территории другой страны. Об этом сказал владелец клуба Нассер аль-Хелаифи, комментарий которого приводит радио RMC Sport.

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Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что спортивные мероприятия в стране с участием более 5000 человек не будут проводиться до сентября из-за пандемии коронавируса.

"Если играть во Франции невозможно, мы будем играть за границей, обеспечивая наилучшие условия безопасности для здоровья наших игроков и всего нашего персонала", - сказал владелец клуба.

ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, также Францию в турнире представляет "Лион", который в первом матче 1/8 финала обыграл дома итальянский "Ювентус" (1:0).

Во вторник Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении чемпионата страны.

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