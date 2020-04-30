Мария Шарапова примет участие в благотворительном онлайн-турнире

ТАСС, 30 апреля. Россиянка Мария Шарапова сыграет на благотворительном онлайн-турнире, организатором которого выступит компания IMG, специализирующаяся на проведении интерактивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Турнир под названием Stay Home состоится 3 мая и будет транслироваться в социальной сети Facebook. В число участников также вошли сестры Серена и Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нисикори, Мэдисон Киз, Тейлор Фриц и Кевин Андерсон. Вместе с теннисистами в парах будут играть знаменитости не из мира спорта, напарником 33-летней Шараповой станет модель Карли Клосс. Комментаторами матчей выступят именитый теннисист Джон Макинрой и телеведущая Джастин Эзарик.

Соперники, находясь дома, будут противостоять друг другу в игре Mario Tennis Aces. Каждый из участников соревнований получит по $25 тыс., которые будут направлены на благотворительность. Победители турнира выиграют $1 млн. Эти средства тоже пойдут на благотворительность.

Шарапова 26 февраля объявила о завершении карьеры. Она является победительницей 36 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Из-за пандемии коронавируса приостановлено проведение всех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.