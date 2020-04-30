Гравина: досрочное завершение сезона будет означать смерть итальянского футбола

ТАСС, 30 апреля. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался против досрочного завершения национального чемпионата сезона-2019/20, так как это может повлечь за собой серьезные проблемы для данного вида спорта в стране. Комментарий функционера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.
Ранее сезон был досрочно завершен в чемпионатах Нидерландов и Франции. Гравина отметил, что текущий розыгрыш итальянского первенства необходимо доиграть во что бы то ни стало.
"Пока я являюсь президентом Федерации футбола Италии, никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Считаю, это будет означать смерть итальянского футбола. Если чемпионат завершить досрочно, то мы потеряем €700-800 млн. При продолжении сезона с пустыми трибунами потери составят около €300 млн, в случае же возобновления турнира со зрителями - €100-150 млн", - сказал Гравина.
В конце прошлой недели итальянские власти объявили о смягчении карантинных мер и дали разрешение на проведение командных тренировок с 18 мая. Чемпионат страны был приостановлен в начале марта на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. До вынужденной паузы команды успели провести по 25-26 матчей из 38 запланированных.
С начала пандемии число инфицированных в Италии превысило 200 тыс. человек, из которых более 27 тыс. скончались, почти 69 тыс. вылечились. В мире к настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.