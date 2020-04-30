Гравина: досрочное завершение сезона будет означать смерть итальянского футбола

Ранее сезон был досрочно завершен в чемпионатах Нидерландов и Франции. Гравина отметил, что текущий розыгрыш итальянского первенства необходимо доиграть во что бы то ни стало.

ТАСС, 30 апреля. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался против досрочного завершения национального чемпионата сезона-2019/20, так как это может повлечь за собой серьезные проблемы для данного вида спорта в стране. Комментарий функционера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

"Пока я являюсь президентом Федерации футбола Италии, никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Считаю, это будет означать смерть итальянского футбола. Если чемпионат завершить досрочно, то мы потеряем €700-800 млн. При продолжении сезона с пустыми трибунами потери составят около €300 млн, в случае же возобновления турнира со зрителями - €100-150 млн", - сказал Гравина.

В конце прошлой недели итальянские власти объявили о смягчении карантинных мер и дали разрешение на проведение командных тренировок с 18 мая. Чемпионат страны был приостановлен в начале марта на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. До вынужденной паузы команды успели провести по 25-26 матчей из 38 запланированных.

С начала пандемии число инфицированных в Италии превысило 200 тыс. человек, из которых более 27 тыс. скончались, почти 69 тыс. вылечились. В мире к настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.