"Лужники" послали заявку на проведение матчей сборной России по футболу в 2021 году

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спорткомплекс "Лужники" отправил в Российский футбольный союз (РФС) заявку на то, чтобы принять товарищеские матчи сборной России в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Лужников".

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В последний раз сборная России проводила матч в "Лужниках" 10 октября 2019 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы с командой Шотландии, который закончился победой россиян со счетом 4:0.

"Мы подавали заявку на проведение товарищеских матчей сборной в 2021 года. Это было в середине апреля", - сообщили в пресс-службе.

"Лужники", вместимость которых составляет 81 тыс. человек, были реконструированы к чемпионату мира 2018 года. Первый матч на обновленной арене состоялся в ноябре 2017 года, в нем сборная России в контрольном матче проиграла команде Аргентины (0:1). После этого национальная команда провела на этом стадионе товарищескую встречу против бразильцев (23 марта 2018 года, 0:3), а также одержала две победы на домашнем мировом первенстве - над сборной Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия турнира и над командой Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала.

Из клубов в "Лужниках" в последний раз играл ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.