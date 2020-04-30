Международная федерация самбо отложила на неопределенный срок все турниры

ТАСС, 30 апреля. Международная федерация самбо (FIAS) приняла решение отложить все международные соревнования, проводимые под своей эгидой, на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FIAS.

Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесен на сентябрь 2020 года

"В связи с распространением коронавирусной инфекции по рекомендациям Международного олимпийского комитета и Всемирной организации здравоохранения Международная федерация самбо приняла решение отложить проведение всех международных турниров на неопределенный срок. Эти ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Из крупных турниров в России в календаре FIAS на 18-20 сентября в Екатеринбурге запланирован чемпионат Европы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 220 тыс. умерли.