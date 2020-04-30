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Массовый спорт

Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта до пяти

В апреле количество заместителей министра спорта было увеличено до семи

ТАСС, 30 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта с семи до пяти. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

21 января на должность министра спорта РФ был назначен Олег Матыцин. В апреле по соответствующему постановлению количество заместителей министра спорта было увеличено до семи.

На данный момент на сайте Минспорта РФ в списке заместителей министра спорта значатся Ксения Машкова (статс-секретарь - заместитель министра), Азат Кадыров (первый заместитель министра), Павел Новиков, Игорь Сидоркевич, Марина Томилова, Одес Байсултанов и Андрей Сельский.

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