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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Сергей Червяков с 1 июня возглавит сборную России по лыжному двоеборью

Президиум федерации признал неудовлетворительными итоги выступления сборной России по двоеборью в прошедшем сезоне

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира 1987 года в лыжном двоеборье Сергей Червяков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по лыжному двоеборью. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

"Президиум федерации признал неудовлетворительными итоги выступления сборной России по двоеборью в прошедшем сезоне. В связи с этим принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Сергея Васильевича Червякова, в прошлом известного двоеборца. Он является вице-президентом федерации, в последний год входил в тренерский штаб команды по женскому двоеборью", - отметил Дубровский.

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"Мы считаем, что весь его богатый опыт спортсмена и менеджера позволит ему по-новому настроить тренерский штаб сборной России по двоеборью. Мы понимаем, что здесь, наверное, нужны какие-то радикальные подходы, потому что двоеборье останется слабым звеном в федерации. В оставшиеся два года до Олимпиады в Китае мы постараемся внести кардинальные изменения в ситуацию. Тем более что у нас есть молодые тренеры, которые могут занять место в основной команде, да и у наших ведущих спортсменов есть шанс не только отобраться на Игры в Пекин, но и приблизиться там как минимум к первой десятке", - добавил глава федерации.

В прошедшем сезоне командой в статусе шеф-тренера руководил Михаил Ботвинов.

По словам Дубровского, Червяков может избавиться от приставки и. о. после того, как его кандидатура будет утверждена экспертным советом Министерства спорта РФ.

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Зимние олимпийские виды спорта
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