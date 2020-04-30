{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Федерация прыжков на лыжах и двоеборья России утвердила списки сборных на следующий сезон

Ранее стало известно, что сборную России по лыжному двоеборью с 1 июня возглавит бронзовый призер ЧМ-1987 Сергей Червяков

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России утвердил список спортсменов - кандидатов в сборные России и 30 апреля отправит этот документ в Министерство спорта РФ. Об этом сообщил ТАСС глава федерации Дмитрий Дубровский.

На эту тему

"Списки спортсменов - кандидатов в сборные России мы уже утвердили. Формирование этих списков проходило согласно критериям отбора на тренерском совете, а президиум эти списки утвердил. Сегодня мы их подадим в Минспорт. Тренерский штаб мы утвердим чуть-чуть позднее", - сказал Дубровский.

Ранее Дубровский сообщил ТАСС, что сборную России по лыжному двоеборью с 1 июня возглавит бронзовый призер ЧМ-1987 Сергей Червяков.

"Задача Червякова - представить свои предложения по формированию тренерского штаба на президиум, который мы проведем после майских праздников", - добавил Дубровский.

Главным стартом сезона-2020/21 станет чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Артемьев: российские регбийные клубы не имеют финансовых проблем в условиях пандемии
Ранее Федерация регби России объявила о переносе старта чемпионата страны на 13 июня в связи с пандемией коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС