Федерация прыжков на лыжах и двоеборья России утвердила списки сборных на следующий сезон

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России утвердил список спортсменов - кандидатов в сборные России и 30 апреля отправит этот документ в Министерство спорта РФ. Об этом сообщил ТАСС глава федерации Дмитрий Дубровский.

"Списки спортсменов - кандидатов в сборные России мы уже утвердили. Формирование этих списков проходило согласно критериям отбора на тренерском совете, а президиум эти списки утвердил. Сегодня мы их подадим в Минспорт. Тренерский штаб мы утвердим чуть-чуть позднее", - сказал Дубровский.

Ранее Дубровский сообщил ТАСС, что сборную России по лыжному двоеборью с 1 июня возглавит бронзовый призер ЧМ-1987 Сергей Червяков.

"Задача Червякова - представить свои предложения по формированию тренерского штаба на президиум, который мы проведем после майских праздников", - добавил Дубровский.

Главным стартом сезона-2020/21 станет чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.