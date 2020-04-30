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Летние олимпийские виды спорта

Итальянский волейболист Иван Зайцев может перейти в "Кузбасс"

В настоящее время игрок выступает за итальянскую "Модену"
Иван Зайцев EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO
Описание
Иван Зайцев
© EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Волейболист сборной Италии Иван Зайцев может перейти в "Кузбасс". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор кемеровского клуба Сергей Ломако.

"Мы ведем переговоры", - сказал Ломако.

Зайцев в настоящий момент выступает за итальянскую "Модену". Он является сыном олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР Вячеслава Зайцева.

Волейболист уже выступал в России. С 2014 по 2016 год Зайцев играл за московское "Динамо". 31-летний Зайцев является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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