Итальянский волейболист Иван Зайцев может перейти в "Кузбасс"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Волейболист сборной Италии Иван Зайцев может перейти в "Кузбасс". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор кемеровского клуба Сергей Ломако.

"Мы ведем переговоры", - сказал Ломако.

Зайцев в настоящий момент выступает за итальянскую "Модену". Он является сыном олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР Вячеслава Зайцева.

Волейболист уже выступал в России. С 2014 по 2016 год Зайцев играл за московское "Динамо". 31-летний Зайцев является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.