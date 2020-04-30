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Зимние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России по прыжкам на лыжах получила за сезон неудовлетворительную оценку

Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина получила удовлетворительную оценку

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России поставил неудовлетворительную оценку выступлению мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина в минувшем сезоне. Об этом сообщил ТАСС глава федерации Дмитрий Дубровский.

"Президиум поставил неудовлетворительную оценку выступлению мужской сборной по прыжкам с трамплина, - заметил Дубровский. - Да, из-за пандемии коронавируса сезон был завершен досрочно, но все наши медальные надежды, которые связывались с Евгением Климовым, не реализовались. Хотя такие результаты можно частично оправдать некоторыми объективными причинами, да и прошедший сезон был проходным, поэтому мы позволили себе определенные эксперименты с экипировкой и алгоритмом выхода на пик формы".

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"Но седьмое место, которое занял Климов на одном из последних этапов Кубка мира, и достойные результаты юниоров и юношей позволяют говорить, что тренерский штаб во главе Евгением Плеховым продолжит работать и в следующем сезоне, хотя небольшие корректировки внутри тренерского коллектива будут сделаны", - подчеркнул собеседник ТАСС.

По словам Дубровского, женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина получила удовлетворительную оценку. "Наши спортсменки в целом неплохо выступали на этапах Кубка мира, но хуже, чем в предыдущем сезоне. Старший тренер команды Роман Керов продолжит работу и будет готовить своих спортсменок к чемпионату мира 2021 года в Оберстдорфе", - сказал глава федерации.

Как сообщал ранее ТАСС, выступление двоеборцев президиум оценил как неудовлетворительное. Федерация приняла решение пойти на кардинальные изменения, и с 1 июня исполняющим обязанности главного тренера сборной России по лыжному двоеборью станет бронзовый призер ЧМ-1987 Сергей Червяков, являющийся также вице-президентом организации.

Главным стартом сезона-2020/21 станет чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

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Зимние олимпийские виды спорта
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