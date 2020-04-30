Тринадцать теннисистов сборной РФ, включая Медведева, находятся за рубежом из-за пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тринадцать теннисистов сборной России, в числе которых Даниил Медведев, Андрей Рублев и Дарья Касаткина, находятся за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"На сегодня, по статистике, у нас 235 членов сборных по всем возрастам. Из них 222 находятся на изоляции в России, - сказал Тарпищев. - Из них порядка 180 в квартирах, 45 в частных домах или на дачах. Лишь 13 теннисистов на территории зарубежных стран, среди них Медведев, Касаткина, Рублев... При этом я регулярно общаюсь со всеми игроками - в среднем до 30 человек в неделю".

Собеседник агентства также выразил обеспокоенность, что из-за длительной изоляции спортсмены теряют форму и им будет сложно войти в сезон после возобновления соревнований.

Из-за пандемии коронавируса помимо турниров Большого шлема приостановлено проведение всех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.