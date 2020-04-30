Олимпийский чемпион по скелетону Третьяков заявил, что начал подготовку к новому сезону

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2014 в Сочи скелетонист Александр Третьяков начал подготовку к новому сезону. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Отдых позади, я уже начал бегать и потихонечку тренироваться, - заметил Третьяков. - Совершаю кроссы и поддерживаю минимальную физическую форму. Официальный отпуск завершится в конце апреля, с начала мая уже начну интенсивно тренироваться на постоянной связи с тренером".

По словам 35-летнего спортсмена, вызванная пандемией коронавируса отмена майских централизованных сборов не должна негативно отразиться на его подготовке к сезону. "Я в принципе могу сейчас готовиться и у себя дома в Красноярске. Для меня все условия здесь есть", - сказал олимпийский чемпион.

По итогам сезона-2019/20 Третьяков в общем зачете Кубка мира занял второе место. На ЧМ-2020 в немецком Альтенберге он стал восьмым.