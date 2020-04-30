Артемьев: российские регбийные клубы не имеют финансовых проблем в условиях пандемии

Ранее ФРР объявила о переносе старта чемпионата России на 13 июня в связи с пандемией коронавируса. При этом Артемьев заявил, что федерация направит тест-системы на коронавирус и соответствующее оборудование в клубы Премьер-лиги регби и сборные России.

"Мы в течение двух последних лет каждому клубу премьер-лиги и лучшим клубам высшей лиги нашли крупных федеральных спонсоров, - сказал Артемьев. - Мы понимаем, что может произойти ухудшение финансового положения, но пока это происходит не за счет регби, а за счет футбола и хоккея. На регби не надо больших денег, наши игроки получают небольшие зарплаты. Сегодня губернаторы готовы осуществлять пожертвования, пока ни один губернатор и ни один спонсор не отказался это делать".

"Как будет развиваться ситуация, мы не знаем, и для этого у нас есть резервный фонд, который составляет порядка 12% от доходной базы бюджета федерации. Мы уже сталкивались в прошлом году с финансовыми трудностями у клубов и давали им поддержку со стороны федерации. Этот резервный фонд и профицитный бюджет нас выручат", - добавил Артемьев.