"Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимик" поднимали вопрос о доигрывании сезона в ФНЛ

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимик" на заседании общего собрания Футбольной национальной лиги (ФНЛ) поднимали вопрос о продлении крайнего срока завершения нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Игорь Ефремов.
Ранее глава лиги сообщил, что все клубы на общем собрании единогласно проголосовали за досрочное завершение сезона. Сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.
"Тремя клубами - "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимиком" - был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона-2019/20 командами ФНЛ. Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца, - сказал Ефремов. - Потому что в этом случае и новый сезон в премьер-лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый "негативный" сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима".
По словам Ефремова, вопрос ротации между лигами является самым сложным и болезненным. "И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не два-три клуба, а все 20", - подчеркнул он.