"Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимик" поднимали вопрос о доигрывании сезона в ФНЛ

"Тремя клубами - "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимиком" - был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона-2019/20 командами ФНЛ. Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца, - сказал Ефремов. - Потому что в этом случае и новый сезон в премьер-лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый "негативный" сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима".

По словам Ефремова, вопрос ротации между лигами является самым сложным и болезненным. "И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не два-три клуба, а все 20", - подчеркнул он.