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Футбол в России

"Армавир" уведомил ФНЛ о своем исключении из лиги

Клуб не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Армавир" представил в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) документы по решению об исключении клуба из ФНЛ. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Игорь Ефремов.

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О своем снятии с турнира "Армавир" объявил 15 апреля. Решение связано с тем, что клуб не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения первенства Олимп - ФНЛ.

"Вчера "Армавир" представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым уполномоченным органом клуба принято решение о добровольном исключении из числа участников Олимп -Первенства ФНЛ-2019/20. Данные заявления будут рассмотрены уполномоченными органами РФС в установленном порядке", - сказал Ефремов.

Клуб занимал 12-е место после 27 матчей турнира.

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