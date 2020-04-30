Гендиректор "Химок" назвал решение о завершении сезона в ФНЛ разумным

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Решение общего собрания Футбольной национальной лиги (ФНЛ) о досрочном завершении первенства Олимп-ФНЛ является самым разумным в нынешней ситуации. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов.

Первенство было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Команды сыграли 27 туров из 38.

"На первом совещании все команды были за то, чтобы доиграть сезон. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, доиграть 11 туров за предоставленные сроки нереально. Поэтому прекратить чемпионат - самое разумное решение", - отметил Иванов.

"Химки" после 27 туров занимают второе место, дающее право на выход в премьер-лигу.

Решение о завершении сезона в ФНЛ должен утвердить Российский футбольный союз.