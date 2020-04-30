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Футбол в России

ФК "Химки" обсудит вопрос финансирования с правительством и Минспортом Московской области

В четверг общее собрание ФНЛ приняло решение о досрочном завершении чемпионата, "Химки" занимают в турнирной таблице второе место, дающее право на выход в премьер-лигу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обсудят с правительством и Министерством спорта Московской области, а также с администрацией Химок вопрос финансирования футбольного клуба в следующем сезоне. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Василий Иванов.

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В четверг общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло решение о досрочном завершении первенства Олимп-ФНЛ. Оно должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС). "Химки" на момент прекращения чемпионата занимали второе место, дающее право на выход в премьер-лигу.

"Естественно мы обсуждаем тему лицензирования в премьер-лиге и финансирования с правительством Московской области, с министерством спорта и с администрацией Химок. Но пока официальной информации нет. Надо дождаться, когда исполком РФС утвердит решение ФНЛ", - сказал Иванов.

В среду "Химки" заявили о сокращении зарплаты футболистов. В ряде спортивных Telegram-каналов появилась информация, что большинство игроков против одностороннего решения руководства клуба и не готовы идти на уступки.

"Переговоры были, мы разговаривали с ребятами, у кого высокие зарплаты. У нас две команды. Мы не разговаривали о понижении с теми, кто играет за вторую команду и у кого маленькие зарплаты. А из тех, с кем мы общались, все дали добро", - пояснил Иванов.

"Химки" выступали в премьер-лиге с 2007 по 2009 год.

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