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Футбол во Франции

СМИ: ПСЖ будет признан победителем досрочно завершенного чемпионата Франции по футболу

Элитный дивизион покинут "Амьен" и "Тулуза", а вместо них из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс"
Описание
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 30 апреля. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) будет объявлен чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

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По данным издания, все члены Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) согласны с таким решением, которое на данный момент еще официально не объявлено. Исходя из положения в турнирной таблице, в следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лиге Европы - "Лилль", "Реймс" и "Ницца". Элитный дивизион покинут "Амьен" и "Тулуза", а вместо них из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. Во вторник Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно, это первый чемпионат из топ-5 Европы, завершенный из-за коронавируса.

ПСЖ был основан в 1970 году. Если чемпионство по итогам сезона-2019/20 будет присвоено парижскому клубу, то для него это будет девятый титул в истории и третий подряд. Также ПСЖ 12 раз выигрывал Кубок Франции, 9 раз - Суперкубок Франции и однажды становился победителем Кубка обладателей кубков (1996).

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