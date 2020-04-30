Непомнящий сохранил четвертое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 30 апреля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Непомнящий имеет на своем счету 2784 балла. На первой позиции находится чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии (2863), на втором месте - американец Фабиано Каруана (2835), на третьем - китаец Дин Лижэнь (2791). В десятку лучших также входит еще один российский шахматист Александр Грищук, который располагается на шестой позиции (2777).

В топ-50 рейтинга также входят еще 12 россиян: Сергей Карякин занимает 17-ю строчку (2752), Дмитрий Андрейкин - 22-ю (2726), Петр Свидлер - 24-ю (2723), Никита Витюгов - 25-ю (2722), Владислав Артемьев - 29-ю (2716), Евгений Томашевский - 34-ю (2706), Даниил Дубов - 38-ю (2699), Кирилл Алексеенко - 39-ю (2696), Максим Матлаков - 46-ю (2685), Дмитрий Яковенко - 47-ю (2684), Александр Предке - 48-ю (2684), Андрей Есипенко - 50-ю (2682).

В женском рейтинге лучшей из россиянок является Александра Горячкина, которая с 2582 баллами находится на третьей позиции. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2658), на втором месте находится шахматистка из Индии Хампи Конеру (2582). Также в десятку лучших входит еще одна россиянка - Катерина Лагно, находящаяся на пятой позиции с 2546 баллами.